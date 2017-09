Avenida dos Almocreves, Espaço Gerações e Cantinho da Memória inaugurados em Martim Longo

Connect on Linked in

O concelho de Alcoutim inaugurou na última semana três novas infraestruturas, a Avenida dos Almocreves, o Espaço Gerações e o Cantinho da Memória, todas na localidade de Martim Longo.

A Avenida dos Almocreves constitui a construção da segunda fase da avenida de Martim Longo e respetivos arranjos paisagísticos. Obedeceu ao perfil da primeira fase, isto é, uma via em cada sentido com um separador central, contemplando ainda a criação de uma rotunda e de um cruzamento no sentido ascendente, à direita para área de um futuro loteamento, e novas áreas para a criação de zonas verdes, jardim e passeios.

O Espaço Gerações veio substituir uma anterior construção, com várias décadas e que se encontrava em mau estado de conservação. A necessidade de demolição prendeu-se com o facto de o edifício não oferecer as características funcionais, técnicas e estéticas necessárias para responder aos requisitos de instalação do agora denominado Espaço Gerações.

O Cantinho da Memória localiza-se junto ao novo Espaço Gerações e era ocupado anteriormente por uma construção em avançado estado de degradação, que serviu de habitação.

O local, agora designado por Cantinho da Memória, pretende recordar o “ciclo do pão”, um facto historicamente ligado à região, nomeadamente e em particular à aldeia de Martim Longo.

As inaugurações contaram com a presença da população, do executivo e convidados que assistiram ao descerrar das placas pelo presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, com a presença do presidente da Junta de Freguesia de Martim Longo, Aníbal Cardeira. Ambos manifestaram a “enorme satisfação” pelo concretizar destas obras “tão importantes no desenvolvimento da comunidade local”.

O edil Osvaldo Gonçalves afirmou ainda que as infraestruturas deste género “são investimentos que proporcionam melhores condições de vida às pessoas”.