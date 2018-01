AVARIAS: Vai uma facadinha?

Meus queridos e simpáticos leitores: se algum dia forem esfaqueados (ou esfaquearem alguém), ou estiverem envolvidos num acidente com um tractor (a conduzirem ou a serem atropelados), fiquem a saber que, independentemente do lugar onde estejam ou da circunstância do vosso envolvimento, a CMTV chegará ao local, sempre antes da polícia, INEM ou bombeiros. A CMTV é, como canal de TV, a mais perfeita cópia do original em papel que conheço. Já vi canais desportivos – como A Bola TV – que fazem programas e documentários com meninas a explicarem a ginástica que tem que se fazer para enfiar dez imperiais de seguida sem exibir uma formidável barriga de grávido(a), ao mesmo tempo que desfilam conselhos para manter a forma física, tudo isso ao lado do futebol. No entanto, A Bola na sua forma física está completamente dedicada aos relatos, ao falatório e transferências goradas, mais as extraordinárias entrevistas com jogadores de futebol em que a única coisa que muda são os nomes. A CMTV, para que não existam dúvidas, é um canal que decalca, em pior, as já más notícias do papel. Ligamos a televisão e é um corrupio de crimes (de todos o tipo) o que vemos. Mesmo os repórteres (muitos, felizmente, mantêm a pronúncia do interior, contrariamente aos seus colegas dos canais ditos mais sérios, que mesmo nascendo e criando-se em Bragança, falam como se tivessem saído de Cascais apenas para ir a Belém cortar o cabelo), parecem estar constantemente a debitar uma história para quem não tem muito contacto com a língua portuguesa. No entanto gabo-lhes a capacidade para entreter a malta, muitas vezes com a escassa informação disponível. Para mais não sei se João Pereira Coutinho tem lá no canal um cantinho para debitar as inanidades que costuma escrever no CM, no meio de uma prosa irrepreensível, verdade seja dita; mas se não, é tempo de lhe dar tempo.

O Fox Crime é, em geral, uma boa opção para quem já saiu da órbita dos canais generalistas mas ainda não fez, por exemplo, do Netflix a sua escolha. No Fox Crime passam boas séries, e com as repetições para compor o horário (mais o uso da box) dificilmente se perde alguma coisa no espaço de, vamos lá, dois anos. Cada série tem o seu target, como se diz agora, e por via disso trata de questões diferentes, em espaços diferentes para públicos diferentes. Uma das mais equilibradas é Sem Rasto: a direcção de actores é boa, os episódios curtos e razoavelmente credíveis e não necessitam que os sigamos religiosamente. Para mais são uma excelente visita à América cuja existência desconhecíamos, tanto na alta-roda como nos milhões de norte-americanos que apenas sobrevivem. Claro que as histórias e personagens não reportam situações verídicas, mas não custa muito pensar que aquelas vítimas que se recusam a aparecer podiam perfeitamente existir.



Fernando Proença