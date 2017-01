AVARIAS: Uma questão de critério

Connect on Linked in

Palavra que tenho passado pouco os olhos sobre jornais, talvez por isso me parece que o li num blog: “Os noticiários em televisão, deviam voltar à antiga forma; máximo de meia hora”. Eu acrescentaria, com uma escolha criteriosa do que lá devia ou não aparecer.

Hei-de escrever um destes dias, um artigo sobre as tendências da crítica de música pop. Nela existem vários ângulos sobre os quais se pode olhar, mas dois vão na dianteira. A que defende que a música popular é tendencialmente obra dos novos e que o sendo, aponta os sons dos grupos mais recentes como o paradigma a seguir. Esta ideia, liga-se a outras que invariavelmente lembram o seguinte: como ninguém inventa nada e muito menos na música, não nos devemos perder a encontrar os sons que os novos grupos são devedores. Quanto mais tempo passa sobre os primeiros tempos do pop/rock, mais difícil é encontrar grupos e cantores que sejam absolutamente inovadores. Uma teia de causa e consequência estende-se a praticamente tudo o que mexe no mundo da música. Por isso não se olhando a quem veio primeiro ou quantos grupos já tocaram aquela música, o que fica é um amplo painel de sons. Vendo a música pop deste lugar, o que em última ideia nos fica é que falta o critério. Tudo o que é novo é bom, e muita música não o seria se fossemos mais atentos a descobrir heranças e truques já antes usados. Podemo-nos lembrar de alguns programas da Antena 3 virados só para o que saiu há menos de duas semanas. Nem vale a pena lembrar-vos que alguns dos restantes ouvintes que dariam um bocadinho do seu tempo, para escutar um tema de James Brown gravado em 68, levariam imediatamente roda de botas-de-elástico.

O ponto de vista oposto descobre em cada som de um grupo novo, uma referência ao passado. Sendo este um requisito essencialmente conservador, não investe nas pequenas nuances que muitas vezes são o bilhete de identidade desses novos grupos. Como compara tudo em relação ao que já ouviram e viram, desvaloriza o que é novo. Podíamos dizer que um fanático ouvinte da M80 se inscreve nesta desgraçada tendência. Para ele, a música acabou nos tais anos 80 e depois disso, só lhes saíram duques. Esta é a outra posição que os afasta de qualquer critério que exija a utilização de massa cinzenta. Para ele, hoje não se faz música.

Os critérios que são assim ou assado, podem também ser afectados ao tempo programado. Os noticiários de hora completa (e às vezes mais) que enchem o horário nobre nos canais generalistas, são mais ou menos o transportar para a informação dos dois pensamentos que vos enunciei acima: como têm que encher chouriços, então, o tudo e o nada podem lá entrar. Na quadra que passámos vi os mesmos responsáveis dos hotéis da Serra da Estrela e do Algarve dizerem o que há vinte anos repetem. Que os estrangeiros gostam de vir para o Algarve e que os tugas adoram a Estrela e ainda mais quando há neve. Depois podíamos fazer apostas sobre a notícia que nos calhará a seguir. Se um hotel rural que faz descontos às damas está composto, se o presépio vivo de Valdevinos vai ter um burro e uma vaca. Façam-me essa gentileza por favor: limitem o tempo de noticiário!



Fernando Proença