AVARIAS: Um Tiquinho Soares para a mesa do canto

Gostava de saber como a Sportv, contrata os comentadores de futebol temporários, os que não são como Luís Freitas Lobo, de papel passado, génios com três mil e quinhentas horas por ano (mínimo) de consulta a sites, revistas de futebol e com a colecção da Panini feita (aceita-se a falta de, no máximo dez cromos). Irão à internet para saber quem está livre? Sim, por que a Sportv é muito ciosa da independência dos seus ex-treinadores-agora-colaboradores-e-que-um-dia-se-Ele-quiser-hão-de-voltar a-ser-treinadores. No aspecto das incompatibilidades pede meças à assembleia da República. Ou serão os inevitáveis bons amigos (afinal estamos por terras lusas) que meterão uma bendita cunha, enquanto não se resolve o problema do desemprego? Por outro lado podemos pensar que os colaboradores da estação que não saiam ao fim de um ano para um clube, não passam de puros amadores, com pouquíssima capacidade técnica. Um dos habituais da estação de desporto foi, até há pouco tempo, Silas, antigo jogador do Belenenses e que será, no momento em que vos escrevo, treinador principal desse mesmo Belenenses. Silas não, que a partir de agora será Jorge Silas. É um mistério, esta transformação de um nome (Silas) enquanto jogador, para dois, enquanto treinador (Jorge Silas). É uma tendência relativamente recente, esta de nomear os jogadores de futebol por dois nomes (ou nome e apelido) e eventualmente por três (nome, sobrenome e apelido). Atá aos anos noventa todos os jogadores portugueses tinham um nome (Peyroteo; Eusébio; Futre; Damas); nessa altura poucos eram conhecidos por dois: este tratamento estava, de uma maneira geral, reservado a quem se chamava José ou João. Chamavam-se João Pinto; José Augusto; José Henrique; Humberto Coelho por que, se a memória não me falha, existia outro Humberto no Benfica; se não era esse o caso, então seria a excepção que confirma a regra. Depois, mais tarde, já em época de vacas um pouco mais gordas, tudo começou a mudar, não muito, mas um bocadinho. O futebol que até aí tinha sido considerado o ópio do povo e veículo de alienação, estava progressivamente a integrar-se no sistema capitalista. Gerava dinheiro e mostrou-se uma excelente forma de chamar políticos que o viam como modo de chegar ao poder que almejavam, e como eu gosto da palavra almejar. Por isso mesmo trataram de arranjar maneira de o tornar mais suave e burguês. Criaram ligas, obrigaram os jogadores e treinadores a falar (demasiado) antes, durante e depois dos jogos. Até o Sporting criou um código de vestuário (dress code para os amigos) para quem se dirigia aos camarotes do seu estádio. Só faltou usarem equipamentos Burberrys. Ao mesmo tempo acrescentou-se o apelido aos jogadores; Figo passou a Luís Figo; Futre passou a Paulo Futre; Domingos a Domingos Paciência. Estávamos na altura de ligar o jogador ao nome de família; para eles sempre era um avanço na escala social. Neste momento estamos a falar de uma actividade semelhante ao de corrector da bolsa (embora no futebol se ganhe melhor) ou de banqueiro (embora no futebol sejam mais honestos). Falta só integrarem os estrangeiros nesta onda, para que um Luisão, um Neymar ou um Aboubakar deixem de o ser, gente tão simples. Sempre é mais fino chamar-lhe Vincent Aboubakar a um jogador que toda a gente conhecia por, simplesmente Aboubakar.

Fernando Proença