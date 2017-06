AVARIAS: Um dia no futebol

Pago – quase sempre – pela língua: fartei-me de perorar sobre a capacidade dos repórteres das nossas televisões generalistas para encherem chouriços, aquando da visita do Papa a Portugal mas, pelos vistos, enganei-me redondamente. Em matéria de manufactura de carnes de suíno e similares, nada ganha a uma final da taça de Portugal em futebol. A questão que me terá baralhado foi a antecedência com que se falou, na altura, sobre o grau de dureza das velas à venda no santuário e a ementa do almoço final que o papa papou por terras lusas. A coisa durou, em bom andamento, semana, semana e meia. Na final da taça, o enchouriçamento das notícias não corre exactamente assim: dias antes, vão-se ouvindo a situação dos lesionados e numa ou noutra declaração os comentadores de serviço vão avivando a memória e a cabeça dos chamados telespectadores, mas tudo muito, como se diz agora, low profile. A prova dos nove chega, no entanto, com o dia do jogo logo ao princípio da tarde e daí para diante não há parança. Tenho a impressão que vão buscar a casa todos os jornalistas que possam fazer perguntas, quaisquer que elas sejam, e atendendo à característica da situação, quanto mais tolas melhor. Não digo depreciativamente, falo mais em fazer-se o que tem que ser feito, ou seja o que dá share e os directores das estações querem. Então se joga no Jamor, pelo menos uma equipa do norte, está a burra nas couves. Como todos sabemos os tipos do norte gostam de vir à capital (como adoram dizer) munidos com a sua própria comida, entre bifanas e vinho de produção própria. Como se sabe de Coimbra para baixo são todos um camada de ladrões, sugadores de sangue dos bravos portugueses do norte que se fartariam de trabalhar para deixar as suas parcas economias (que enchem colchões, como se sabe), não fosse essa sua capacidade para se fazerem transportar de garrafão e grelhador. Mas está bem assim, tudo isto se passa durante um dia por ano e não exageremos na elitização etilização (não sei se existe a palavra, mas os meus caros amigos sabem do que estou a falar!!) do povo. No entanto aviso a população que se, nessas alturas, não querem ser entrevistados pelas televisões portuguesas não devem: 1 – acompanhar com um filho/namorada/filha, que professem clubes diferentes, género namorado do Guimarães, namorada do Benfica; namorado do Vitória de Guimarães, namorado do Benfica e assim sucessivamente 2 – equipar-se com grandes cabeleiras louras e óculos de carnaval, daqueles que se fazia uma janela com cada lente. 3 – mostrarem que são Emigrante da África do Sul vindo directamente de Joanesburgo para ver a final da taça, com um boné na cabeça a dizer “Southafrica love Benfica”. 4 – ser um nortenho a comer piza, no meio de cinquenta bimbos que se debatem com sandes de courato. E mais não digo por hoje.

Fernando Proença