AVARIAS: Um bocado de má futurologia e outra vez os árbitros

E lá passámos (passamos, segundo o novo AO dedicado a resolver os problemas de linguagem dos bimbos) o Natal e o resto da tropa fandanga do calendário de 2016. Em 2017 e em termos televisivos navega(á)mos nas mesmas águas; paradas no exemplo dos canais generalistas, revoltas no caso de algumas séries que nos caiem nos braços. Afinal será esse o novo formato unanimemente aceite: telenovelas (das produzidas nos últimos dez anos, contam-se pelos dedos as que serão minimamente visitáveis sem problemas de agressão à nossa inteligência), noticiários rascas; alguns documentários bastante meritórios para tentar salvar a honra do convento, que nós somos bons nisso e concursos estilo “Secret Story” que se tornarão cada vez mais e mais radicais (no sentido estúpido a que a palavra está, de momento, entregue) com o passar do tempo – todos lemos sobre um tipo (como agora se diz)”Hunger Games”, a realizar em solo russo, onde vale tudo e em que tirar olhos pertencerá (digo eu) ao nível de “acção de grande sensibilidade”. Tudo isto em nome das audiências que ajudarão a cavar cada vez mais a separação entre a televisão do povo e da restante família tugas, isto só para falar de assuntos domésticos. Sabendo eu muito pouco do que se passa no restante mundo habitado. O resto (outros programas em zona intermédia, nem tão rascas como uns, nem tão complexos como as séries da moda), vão continuar, mas cada vez com menos peso, neste esticar e partir de ideias e relações. Na outra ponta da corda as séries, nem todas boas, mas algumas bastante recomendáveis.

No início desde ano o que está a dar, são os problemas com os árbitros de futebol. Os canais de informação/generalistas estão completamente devotados aos comentadores que são as muletas predilectas do público português. Não temos uma opinião pública pressionante, informada e interessada, por isso delegados em quem nos faça o trabalho. Depois ou somos por uns ou pelos outros. Vale para a política e para o futebol, que são mais ou menos o mesmo. Se fizéssemos o apanhado sobre o que se discute numa mesa de café, tínhamos, homens em mesa de mulheres, mulheres em mesa de homens, futebol e politica. Por política podíamos designar tudo o que vai desde a subida da idade de reforma, até ao aumento dos combustíveis, passando pela importância de Mário Soares na consolidação da democracia em Portugal, facto negado por gente sem inclinação para a história e, obviamente, pelos adversários das suas ideias. Se o caso for futebol, então podemos andar numa roda viva, sem sair do triângulo de quatro formado por Sporting, Benfica e FêCêPê. Quando um, ou dois deles, estão na chamada mó de baixo, lá volta a pressão sobre os árbitros. E parece que é uma novidade para os comentadores da praça. Levam-se a sério nas exigências; que há um penalty não assinalado ou um fora de jogo que passou em claro, e esquecem-se, por exemplo, dos problemas que todos clubes pequenos enfrentam quando jogam contra um destes graúdos. Quando um árbitro favorece um grande num jogo contra um pequeno, “foi um erro”. Quando se dá o caso (raro) de um grande ser prejudicado, “foi roubo”. Expressão que se aceita quando jogam dois grandes. Façam um campeonato só com três, parece que ninguém ia notar a diferença.

Fernando Proença