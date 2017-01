AVARIAS: Três pequenas notas

Connect on Linked in

No “Expresso” de sábado vinte e um de Janeiro lê-se (última página): “Frio faz aumentar consumo de energia”. Logo abaixo, no corpo da notícia, ficamos a saber que em Portugal quanto mais frio está mais se gasta electricidade. Falamos numa evolução registada durante o mês de Janeiro e não numa comparação entre os gastos de electricidade entre um mês de Inverno e outro de Verão. Com os ares condicionados podia haver motivo para isso; digo eu. Uma notícia destas serve para quê? Toda a gente tem experiência de pagar mais electricidade quando o tempo está frio. Será isto razão para ocupar o espaço de um jornal de referência? Ainda bem que não era o Correio da Manhã que trazia a notícia. O “Expresso” tratar os seus leitores como crianças? De modo algum. As crianças estão lá, no jornal.

Vi uma parte do discurso de Donald Trump. Nada que não tivesse já dito. Por cá, muita gente entrevistada, muito comentador. Um deles, salvo erro ou omissão, na RTP3, inquirido sobre o que pensa que irá ser o consulado do presidente cor de frutos do mar, respondeu que não sabia. Gosto destes comentadores; se dissessem que sabiam, podiam ser acusados de fazer futurologia, como disse que nada lhe segredava ao ouvido sobre o futuro do Donald, acusado de fazer futurologia não será. Dizendo o que disse talvez possa suscitar a ideia que, respondendo daquela forma, qualquer um de nós podia estar ali, recebendo (em vez dele) o cheque à saída do estúdio. Chama-se a isto preso por não ter cão.

Trump disse que ia gastar muito menos dinheiro que os seus antecessores e prometeu acabar com o estado islâmico. Não percebo nada da correlação de forças entre despesas militares e resultados no terreno, mas por este andar já estou a ver Trump como Passos Coelho. Vai fazer isto, aquilo e mais o outro, com menos dinheiro. No final gasta mais e não faz nada.

Vejo no canal Hollywood um filme de Sidney Lumet. Os filmes de Lumet são como aqueles restaurantes a que sempre voltamos depois de muitas experiências por outras tabernas, muitas vezes na moda, sempre cheias de novas visões sobre o que deve ser uma refeição. Podemos fazer boas escolhas, encontrando novas formas de saborear um bife grelhado com batatas, em que se apresenta um conceito novo, em cama de espargos selvagens. Mas um dia, havemos de descansar de tanta ideia e voltar a uma refeição, supostamente simples, que nos conforta. Há sempre uma ética nestes filmes, um idealismo que não nos baralha completamente as noções de bem e de mal. Elas estão lá, não – mal – disfarçados sobre as formas didácticas do mau cinema e das más séries (maus para um lado e bons para o outro), nem submersos, sem direito a vir ao de cima, como noutras fitas muito inteligentes que por aí vão aparecendo mas que no final, posta a questão principal “onde estão os maus?”, não se obtém nenhuma resposta que nos satisfaça.

Fernando Proença