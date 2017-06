AVARIAS: Silêncio estou a ver futebol!

Os canais de notícias são cansativos. A ideia de um sem-fim de factos mais ou menos tratados e editados que passam ao longo de um dia inteiro, sempre com as mesmas notícias, não me atrai. No entanto um gajo liga a televisão e vai lá dar com os costados. Como uma pessoa que fala connosco e que tem uma mancha vermelha na parte de cima da testa: o que lhe terá causado aquilo? Chamo-lhe a atenção ou não? Continuo a olhar e com isso lanço uma pista? Certo é que, fazendo isto ou aquilo, os olhos não se afastam. Depois deste momento da mais pura filosofia existencialista (e capacidade observadora), venho trazer à lidação a questão da putativa fuga ao fisco do nosse menine d’oure, Cr7, o tal que é melhor que o melhoral. Se quisessem saber a minha opinião, dir-lhes-ia (ou podia dizer-lhes, só para vos mostrar a minha capacidade de lidar com a língua lusa) que defraudar o fisco espanhol devia ser considerado – quase sempre – para a praga não ser mastodôntica, uma actividade nobre. Isto se observarmos a coisa pelo estrito ângulo da inimizade que nutro pela normalidade das instituições espanholas. Mas como não vos quero influenciar negativamente, escrevo-lhes muito simplesmente o seguinte: nenhum cidadão deve estar acima da lei, além de que um desvio de catorze milhões de euros, só em contribuições para as finanças é muita massa. O Estado espanhol desbarata uma grande parte do que recebe? pois é muito possível que a razão esteja convosco, mas o que é certo diz-se em poucas palavras; como é que podemos ficar com o cabelo em pé (não falo por mim, por motivos óbvios) quando os nossos ricos desviam o dinheiro para os paraísos fiscais e ao mesmo tempo mostramos indiferença pelas escolhas contabilísticas (se, entretanto, se provar a acusação) de Cristiano Ronaldo? Já ouvi, que os motivos da acusação podem ser mais nebulosos e que a história pode estar mal contada. Não sei, veremos, como diria o cego.

Ia escrever sobre o advento do Verão e com ele o deslocamento de uma grande percentagem de equipas de reportagem para duas zonas de actuação, as praias e os fogos. Sobre os fogos vou-me calar; vi as imagens lancinantes dos incêndios que vitimaram, escrevo no Domingo após o almoço, um número de vítimas ainda não contabilizadas. De momento olho o jogo entre Portugal e o México. Vi o minuto de silêncio em memória das vítimas e descobri que o minuto durava apenas alguns segundos. Não sei o que terá levado a este corte drástico no normal funcionamento do relógio, mas pressinto que exista a opinião segura, neste caso por parte da FIFA, que é hoje praticamente impossível que uma multidão de mil a trinta mil pessoas, consiga manter o silêncio por mais de dois/três segundos seguidos. Estou farto de ver. O minuto começa, ninguém diz nada durante um breve momento, mas logo de seguida chegam os aplausos que funcionam como catarse. Sim, tinham sido cinco segundos em que não tinha escrito nenhuma mensagem, falado ao telemóvel, nem ouvido nenhuma música e apesar disso… continuava vivo. Havia que celebrar! E isso sim, talvez dê uma imagem muito precisa do Mundo em que vivemos.

Fernando Proença