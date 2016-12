AVARIAS: O ranking e as finanças

Escrevo estas linhas, vejo e ouço a notícia do ranking das escolas, na RTP1. Eu, que sou professor de uma escola pública apressei-me a mudar de canal. Já não tenho paciência com entradas de leão nos noticiários que versam sobre a altíssima qualidade dos colégios particulares. Depois aparecem os de sempre; a direcção de uma escola pública bem classificada, mas só depois do director de um colégio de Lisboa (dos bons); meninos de colégios particulares, que dizem ser o trabalho e a exigência que fazem uma escola de qualidade. Mais lá para o fim da peça, chega (como o Natal em Dezembro) uma entrevista com a pior escola de todos os resultados, em que todos se queixam; professores, alunos e pais, que entretanto já afiaram as facas; então, que raio de professores são estes que não são capazes de ensinar nada aos nossos meninos? Nós, que os iniciámos nos resultado do Benfica, do estudo sistemático da telenovela e na navegação do facebook, merecemos este tratamento? Tudo isso, mais as conclusões politicamente correctas que os sociólogos da treta extraem: entre as quais se conta a de que são os professores novos que mais contribuem para os bons resultados. Eu tenho um feeling, como o do nosso presidente Marcelo em relação à economia, que os professores mais exigentes ainda continuam a ser os mais velhos. Mas o que pode adiantar um professor velho como eu, perante as evidências dos sociólogos da treta educação? Se não fosse dar-se o caso de toda aquela excitação ser da responsabilidade da RTP1, televisão pública e, em princípio, relativamente imparcial, até se podia dizer que conclusões tais estavam a ser orquestradas pela gente dos colégios privados. Que é uma coisa (apesar de estarmos no Natal) em que continuo a não acreditar.

Não tenho o bom costume de prever previsões, daquelas de que as pessoas dizem menosprezar, mas a que sempre prestam muita atenção. Se o tivesse, os meus cinco leitores já me teriam visto no limpa-pára-brisas do seu automóvel, a coroar uma mini-folha, cheia de preciosas informações. E a minha foto não sairia com esta cor branca que o Altíssimo me deu, mas devidamente pintada de escuro, quase breu e com um nome de guerra, como professor Fató ou Faton; prometendo tratar-lhes de todos os seus problemas e mais alguns (excepto mau olhado, de que sofre, por exemplo Stevie Wonder). Mas posso dizer aqui, em directo, que aquando do início da história dos Panama Papers, fiz lembrar que a montanha iria parir um rato. Não usei essas exactas palavras (sou contra os lugares comuns, tirando o que recorda que por detrás de um grande homem, tem que estar uma grande mulher. E com razão, se assim não fosse, a mulher não se veria), mas não andei longe. E não é verdade que os destaques da nossa imprensa foram de repente para o nosso menine d’oure o nosse Renalde?, tudo por causa de uma putativa fuga ao fisco? O nosso jornal Expresso tão lesto a trazer as inconfidências de Ronaldo, terá perdido – decerto no interior de um dos seus computadores – as tais notícias lixadas sobre os políticos e financeiros da nossa praça, sempre tão exímios a castigar os outros portugueses, ao mesmo tempo que põem o seu dinheiro ao fresco. Os jogadores de futebol podem ganhar muito dinheiro, mas não têm os amigos certos. E não pertencem à casta política/empresarial dos que se defendem mutuamente do mundo que lhes é exterior. O Ronaldo não pagou o que devia às finanças espanholas? Azarinho.

Fernando Proença