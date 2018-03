AVARIAS: Não se está mal em Portugal

Olho pelo canto do olho (parece que, ultimamente, o que vejo, excepção a filmes e uma ou outra série, se faz pelo canto do olho. A questão é que nunca é pelo mesmo olho nem pelo mesmo canto) um dos programas sobre futebol. Passa-se na RTP3, numa noite de sexta-feira e o assunto é o vídeo árbitro. O assunto de vídeo árbitro é daquelas conversas inquinadas desde o princípio. Hoje, é absolutamente proibido dizer que se é contra, e se calhar é uma parvoíce ser-se contra. Por exemplo eu sou (e já o escrevi variadas vezes neste espaço) mas tenho um dedo mindinho (o da mão esquerda) que me indica o caminho das pedras e diz que tenho que acompanhar o espírito do tempo. E o tempo é da transparência e das novas tecnologias. E a transparência é de tal modo evidente que há, talvez por causa disso, ou não, cada vez mais discussões sobre nada e sobre tudo, o que se calhar nem chega a ser um contra-senso. O futebol português está de tal forma balcanizado, a sensação de que se está a ser injustiçado cada vez maior, que quanto mais mostram mais se desconfia. Por exemplo no processo dos mail do Benfica, existindo um corrompedor terá que haver um corrompido e nessa categoria os árbitros não ficam – como se diz agora – nada bem na fotografia. Para ajudar, quanto mais os comentadores comentam, as toneladas de imagens que estão ao seu dispor, mais os instintos primários dos loucos que enxameiam as nossa bancadas e poltronas lá de casa, se exaltam. E os comentadores a todo o lado vão, por que as televisões pagam bem, alimentando os treinadores de bancada que são os maiores promotores de polémicas via redes sociais etc. como uma imensa pescadinha de rabo-na-boca. Tudo serve como moeda de troca; perdoaram-nos uma grande penalidade há seis anos, há dois roubaram-nos dois foras de jogo anos e assim sucessivamente até à eternidade. A memória e a desconfiança podem ser poderosos catalisadores de vontades e emoções e é por um processo semelhante que se começam as guerras civis. A nossa guerrinha é mais mansa, mais dada às cores das camisolas, não mata ninguém e situa-se, mais ou menos, no lugar que noutros países está ocupado pela religião: no fundo até temos muita sorte, só nos aborrecemos/insultamos à volta de uma mesa nos bares e cafés deste nosso cantinho. Nada que uma cerveja gelada não ponha no seu devido lugar.

Já os povos dos lugares mais dados aos grandes cometimentos, chegam a digladiar-se por assassínios e coisas do mesmo nível. Vi, como todos vós, que os britânicos mandaram à procedência 23 diplomatas russos, tudo por que os de Moscovo parece que resolveram voltar a brincar à guerra fria, que nisso são peritos, assassinando, mandando assassinar ou rezando para que assassinassem dois russos importantes. A grande notícia seria, por que os expulsos são 23 e não 24 ou 16, mas parece que ninguém está interessado em nos facultar tal dado. Para carimbar a vingança, os russos resolveram fazer regressar às terras de sua majestade outros 23 ingleses, nem mais um nem menos um. Sinal que lé no fundo são amigos, senão o número dos remetidos à origem seria de 24 (ou mais). Agora também vos digo, fosse eu adido na embaixada inglesa em Moscovo (com o pelouro do controlo da importação de vodka), agradeceria ser mandado de volta à britânia. Pelo barrete envergado pelo Evgeni Mouravich deve andar por lá um frio de criar bicho.

Fernando Proença