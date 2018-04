AVARIAS: Feiquenius

Para tirar umas férias das séries e de um ou outro filme respingado daqui e dali, vejo notícias nos canais generalistas e claro no CMTV, talvez conduzido por uma das partes da minha personalidade heterogénea, multifacetada, roscofe e a roçar o absolutamente boçal. Não vou gastar mais do meu latim no canal que chega antes das ambulâncias, mas tento encontrar um padrão que cubra as diferenças entre os chamados canais sérios e os meio a brincar. Isto significa apenas que não brincam em serviço quando o que importa é mostrar a cara de quem acabou de ser esfaqueado há 5 minutos. Talvez que no CMTV exista uma maior tendência para fornecer a informação como se fossemos todos iguais (iguais a eles, quero dizer), não sei. Os jornalistas (?) de serviço falam pausadamente, com palavras simples, fixando o ponto, com os olhos muito abertos, como o lobo mau quando recebeu o capuchinho vermelho nos seus aposentos: nos seus que é como quem diz. Talvez que com essa postura, queiram dar a ideia de respeito pelo seu público. Mas é de um respeito pacóvio e sobranceiro, em partes iguais, como o de Tony Carreira em relação às suas fãs e ‘fanos’: afinal navegam nas mesmas águas. Reparemos igualmente no menor peso que as notícias internacionais têm para o CMTV. Será esse, talvez, o espelho mais nítido do que são as nossas idiossincrasias: fortes, com os cá de dentro, insignificantes com os que estão de fora. Interessa-lhes mais o roubo de doze ovelhas em Trancoso ou o esfaqueamento de uns maduros no Prior Velho do que os tratados sobre armamento nuclear, talvez por que tenham a impressão que, os do armamento, estão tão acima que não vale a pena gastar tempo com eles. Toda a alta política (se tal ainda existe) pertence, para um português mais ou menos médio, a uma secção de crónicas marcianas. Talvez que tenha sido o tuga vulagaris evolutis, que em primeira mão percebeu o quanto hoje as decisões económicas e outras, pertencem menos ao povo (e parlamento por ele eleito, por exemplo) e mais a uma clique política que se alimenta de interesses, alimentando esses interesses. A ideia de que o capital e outras miudezas circulam sem passar especial cartão aos políticos (a menos que lhe interesse o contrário), colhe cada vez mais adeptos. Que por sua vez se viram para o mais corriqueiro, que, para mim sentido. Por isso veem filmes, leem livros (é uma maneira de dizer) e jornais que não os obriguem a pensar ou viram-se para o esoterismo e auto-ajuda (dez por cento dos consumidores da CMTV). Os outros noventa por cento são apenas voyeurs, sem mais.

Pensei neste texto quando me lembrei das notícias falsas e dadas em flash com que, habitualmente se critica a era da internet, ao contrário da imprensa dita séria. O que me parece é que não convém carregar nas ditas, em relação à imprensa séria. Nela, vejo quase o mesmo amadorismo, a mesma falta de sentido de compreensão do problema e a mesma falsa leveza. Outro dia, ouvi até à exaustão que um autocarro espanhol cheio de turistas chineses se tinha despistado numa autoestrada portuguesa. Mentira, o condutor teve um desmaio e antes só teve tempo de abrandar, ligar os piscas e encostar. Só que as bermas eram baixas e o carro caiu na valeta. Não será um despiste, mas que sei eu?

Fernando Proença