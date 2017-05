AVARIAS: Digo eu que não sei nada 2

1. O artigo desta semana devia estar subordinado ao tema “Animais abusam de rapariga em transporte público do Porto” e seria sobre o que todos os meus amigos conhecem: estudantes(?) molestam sexualmente rapariga sob a capa protectora da queima das fitas, que um dia há-de servir de justificação para o início de um conflito nuclear. Alguém filmou, e o pasquim jornal que os meus amigos conhecem, publicou-o. Não se admirem quanto baixo desceu a imprensa. Depois do 25 de Abril, alguém meteu na caixa córnea que os jornais (e a televisão) haviam de educar o povo. Era, obviamente, um exagero e uma parvoíce. Sob o manto diáfano do paternalismo, da educação, e no final da linha, do “homem novo”, fizeram-se as piores atrocidades. Os regimes totalitários tentam controlar a educação e sabem que se todos formos educados (por eles, com toda a certeza) até morrer, hão-de estar lá estar (no poder) bem sentados e instalados. Afinal é sempre tudo feito segundo as melhores intenções e quem não está de acordo é contra-revolucionário ou contra o progresso. Hitler e Estaline foram os ponta de lança da maldade mas Salazar, à nossa escala, com a ajuda da PIDE fez muito pela (sua) vida. Hoje, andamos em zonas opostas. No terreno pantanoso dos liberais (menos quando recebem grossos subsídios do estado), melhor vida é, cada um por si, que vença o mais forte e o melhor é mandar a educação e a ética às urtigas numa espécie de darwinismo social, que toda a gente reconhece em todo o lado, basta estar viva. Toda essa filosofia entronca na abolição crescente entre público e privado e na democratização da comunicação, motivada pela existência das redes sociais, em que todos têm opinião sobre tudo e a publicam; até eu. Trata-se do princípio Trump adaptado à informação: se Trump pode ser presidente da América porque carga de água não posso opinar publicamente sobre mísseis na Coreia do Norte e gatinhos brancos e fofos no Facebook? Tudo o que escrevi atrás, conduz, em parte a esta falta de níveis e balizas, tudo é igualmente importante, e se tudo é igualmente importante, então tudo passa a não ser importante. Cada um sabe de si e não pode receber uma indicação de ninguém, porque tudo é uma questão de gosto. Por isso a geração de jornalistas mais bem preparada de sempre, faz o jornalismo de merda que conhecemos. A culpa será de quem?

2. Ouço a proclamação do presidente do Brasil, Michel Temer sobre um aparente caso de corrupção. Como todos os outros políticos que conheço e que foram acusados do mesmo declaram: a) que não cometeram qualquer infracção. b) que não se demitem dos cargos políticos que exercem. O problema do país, como todos começamos a perceber, é que para conseguir um brasileiro que seja candidato à presidência e que nunca tenha entrado num esquema de corrupção, é preciso procurá-lo talvez na Amazónia, numa daquelas comunidades que nunca viram homem branco, e mesmo assim ninguém o livra de ter comprado o cacique local em troca de duas pirogas. Por cá também não devíamos embandeirar em arco, chamando subdesenvolvidos aos outros; parece que Isaltino Morais vai voltar à carga em Oeiras. Os tugas defendem-no dizendo que ele foi dos que roubou mas fez. Lembro-lhe que nos primeiros tempos da máfia siciliana, era exactamente essa a sua bandeira.

Fernando Proença