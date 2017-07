AVARIAS: A tragédia, uma chatice e uma luz (ao fundo)

Claramente que a actualidade está dominada pelos incêndios florestais. Costumo fazer muito barulho, quando dia após dia, semana após semana, não se descola do mesmo registo e tudo serve para chegarmos ao mesmo lugar; por exemplo é o que se passa com o futebol em que tudo serve (desde adeptos com cabeleiras postiças e óculos maiores que janelas a cafés que fazem bifanas especiais chamadas As Belenenses), para – como se diz na gíria – queimar tempo. Agora não. O que se passou foi, na realidade, muito mau, principalmente por que todos temos a ideia (ou uns mais do que os outros), que as coisas acabaram por ser muito difíceis para quem habitualmente vive e trabalha no meio de maiores dificuldades. Por isso não nos apoquenta o tempo e o espaço que os noticiários disponibilizam para os incêndios e para as histórias das pessoas que sofreram os problemas na pele. Um dia, um de nós vai pensar que se disse tudo que havia para mostrar. Ou nem sequer vai haver necessidade disso, uma outra tragédia tirará tempo de antena a Pedrógão Grande. O problema vai ser quando não forem os serviços noticiosos a fazê-lo (ou a deixar de o fazer) mas sim o Estado a esquecer as vítimas. Afinal de contas a viagem de Lisboa ainda demora umas horas, e a partir de agora – para políticos e gente do aparelho burocrático – a praia a as férias começam a ser uma chamada difícil de contrariar. Pensam que não? Então esperem os Perdidos e Achados (penso que na SIC), ou outro qualquer programa que desenterre histórias para recordar, e que daqui a uns anos vai fazer a monitorização, como se diz agora, das vidas dos que ficaram naquelas aldeias perdidas no meio do pinhal interior.

Por acaso não percebi que a nossa selecção de futebol sub-21 tivesse os seus jogos do campeonato da Europa transmitidos pela Sport TV. Sou dos que me insurjo contra a futebolite que, de um modo geral, afecta os nossos canais generalistas. Mas não consigo conceber que as nossas selecções sejam transmitidas em canal fechado. É capaz de existir um amplo movimento que defende que o mais importante no futebol de hoje sejam as margens, afinal os jornais desportivos vendem mais no defeso. Mas futebol é futebol (como Faro é Faro). E compete aos responsáveis dos canais públicos (mais uma tal entidade reguladora do audiovisual) seriarem o que deve ser ou não mostrado em directo. E se as selecções de Portugal passam para os canais privados e fechados, o que podemos esperar um destes dias? As missas em directo de Fátima no canal Playboy?

Verão é tempo dos diferentes canais de televisão pegarem nos programas que têm em carteira e de, com eles, encherem espaços de programação. Apesar do ritmo frenético das nossa vidas, parece-me ver uma luz ao fundo do túnel (e não é o comboio que aí vem). Verões muito quentes podem também pedir algum recato, que pode ser colmatado com leituras e tardes a ver televisão, refastelado num qualquer sofá da sala.



Fernando Proença