Autoridade Marítima reforça alerta para o perigo dos agueiros

A Autoridade Marítima (AM) acaba de reforçar o alerta aos banhistas para os cuidados a ter com os agueiros que existem ao longo da costa. Trata-se de correntes fortes de retorno, geradas perpendicularmente ao longo de toda a costa por ação da ondulação e da topografia do fundo.

“​​Este fenómeno nos últimos dias tem sido muito evidente, muito devido também ao vento forte que tem afetado, em especial, toda a costa oeste”, explica a AM.

Os agueiros podem ser identificados por uma “mancha” ou “língua” de água de cor acastanhada, em resultado da movimentação e da mistura da agua do mar com a areia do fundo, ao longo da faixa perpendicular à linha de costa, mas “é mais espraiada relativamente à ondulação que se encontra em ambos os lados dessa ‘língua’ ou ‘mancha’ de água misturada com areia”.

Os agueiros podem aparecer junto de molhes, afloramentos rochosos ou ao longo das praias (a intervalos regulares).

“Estas correntes podem ser muito fortes, arrastando o banhista, desprevenido, para zonas afastadas e mais profundas da praia”, alerta a AM.

O que fazer?

Os responsáveis da Autoridade Marítima recordam que os agueiros “podem ser causar a morte por afogamento” e explicam que o banhista “deve sobretudo não entrar em pânico, nem tentar vencer a corrente, que não o puxará para baixo”.

“Deve flutuar, acenar para pedir ajuda, e nadar lateralmente até deixar de se sentir o efeito da corrente. Depois, deve tentar sair calmamente da água num local afastado desta corrente”, aconselham os mesmos responsáveis.​