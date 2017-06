Automobilistas desesperam devido às obras na entrada de Monte Gordo

Print This Post

As obras de repavimentação da entrada norte de Monte Gordo provocaram esta quinta-feira o desespero dos automobilistas que pretendiam entrar e sair da localidade e, de acordo com relatos que chegaram à nossa redação, houve quem tivesse que esperar mais de meia hora.

António Murta, candidato socialista nas próximas eleições autárquicas, também denunciou a situação. Em comunicado enviado às redações, o candidato considerou que “a escandalosa decisão da atual gestão camarária” do município de Vila Real de Santo António “transformou os acessos à freguesia de Monte Gordo, uma das maiores referências turísticas de âmbito nacional e internacional, num verdadeiro caos infernal para os residentes e visitantes”.

Entretanto, o Jornal do Algarve constatou que a situação já não se verificava esta manhã naquela entrada de Monte Gordo que faz a ligação com a EN 125. O trânsito fluía com normalidade, apesar das obras, e numa faixa em cada sentido.

A autarquia vila-realense revelou ao Jornal do Algarve que as obras na zona da Aldeia Nova já estão concluídas, que a repavimentação da entrada de Monte Gordo “estará terminada durante o dia de hoje” e que “só ficarão para segunda-feira os trabalhos de repavimentação da rotunda do Monte Fino”.

Segue-se a requalificação e pavimentação de diversos arruamentos na Manta Rota, destacando-se a Estrada da Manta Rota, junto à Quinta da Fidalga, que dotará a via com faixa pedonal e ciclovia, dando seguimento à primeira fase do projeto, iniciada em 2015.

Também na freguesia de Vila Nova de Cacela irá decorrer uma série de trabalhos em algumas das principais estradas municipais, nomeadamente na Ribeira da Gafa, estrada de Cacela Velha, estrada da Carvoeira, Rua da Portela, Ribeira do Álamo e Rua Torre de Frades.

Para Vila Real de Santo António está programada a repavimentação dos arruamentos do Bairro Fundo Fomento, a que somam outras intervenções já realizadas na Avenida Salgueiro Maia e nos acessos à praia de Santo António.

No total, autarquia anunciou que os trabalhos estão orçados em cerca de 500 mil euros e pretendem “dignificar os espaços públicos”, nomeadamente as “entradas principais das freguesias e das zonas balneares”.

Domingos Viegas

Notícia alterada às 11h55: Foi acrescentada a data de conclusão das obras, após a informação fornecida pela Câmara de VRSA.