Automobilismo: Volkswagen testa novo modelo para o WRC em São Brás de Alportel

O Município de São Brás de Alportel recebeu a equipa oficial da Volkswagen Motorsport que esteve a testar o novo modelo com que a marca irá participar no Campeonato do Mundo Ralis (WRC) na próxima temporada (2018-2019).

O ‘rally teste’ passou pelo sítio de Cabeça do Velho e pelo sítio de Ameixieira, a norte de Cova da Muda, onde se localiza o Miradouro do Alto da Ameixeira.

A escolha do concelho de São Brás de Alportel para este ‘rally teste’ confirma a grande apetência e interesse do território são-brasense para a realização deste tipo de desportos.

Para além das potencialidades naturais do território, os praticantes dispõem ainda no concelho de um conjunto interessante de propostas gastronómicas, culturais e de alojamento que complementam a experiência turístico-desportiva no concelho de São Brás de Alportel.