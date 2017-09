Automobilismo: Final do Troféu Europeu de Ralis será no Algarve

Print This Post

O Rallye Casinos do Algarve foi escolhido pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) para acolher a final do European Rally Trophy 2017.

A prova decorre nos dias 17 e 18 de novembro na Praia da Rocha, com a parte competitiva a decorrer nos pisos de asfalto do barlavento algarvio.

O ERT é um Campeonato FIA que se disputa em várias regiões da Europa (Alpino, Balcãs, Báltico, Benelux, Celta, Central e Ibérico). Os três melhores classificados de cada região são selecionados para disputar numa prova final o título de vencedor do ERT.

Paralelamente, o Rallye Casinos do Algarve encerra, como habitualmente, o Campeonato Nacional de Ralis, pontuando também para a Taça FPAK de asfalto.

A edição deste ano foi adaptada às exigências desta inédita final. A primeira etapa arranca na sexta-feira, dia 17 de novembro, com dupla passagem pelos troços de Marmelete e Serenada, e acaba na especial espetáculo noturna desenhada no centro de Lagos.

Os concorrentes voltam à Serra de Monchique no sábado para disputaram mais quatro especiais, na parte da manhã, com dupla passagem por Monchique e Chilrão, seguindo-se o reagrupamento no Passeio Ribeirinho em Portimão.

Para o final ficam reservada as especiais de Fóia e Nave Redonda, com duas passagens cada, totalizando 155 quilómetros cronometrados nas 13 provas especiais.

Depois de dois dias intensos, a consagração dos vencedores decorrerá junto ao Hotel Algarve Casino, na Praia da Rocha, pelas 19h30.