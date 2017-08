Autárquicas: Socialistas apresentam candidatos a São Brás

Connect on Linked in

As listas da candidatura do PS a São Brás de Alportel, que tem como lema “Seguimos juntos por São Brás de Alportel, com Experiência e Responsabilidade” e com o edil Vítor Guerreiro como candidato à Câmara, foram apresentadas na passada quinta-feira numa festa que decorreu num restaurante daquela vila e que reuniu cerca de 400 pessoas.

A festa contou com a presença de Eduardo Cabrita, dirigente nacional do Partido Socialista, que exerce neste momento o cargo de ministro Adjunto.

Eduardo Cabrita foi portador de palavras de estímulo enviadas pelo Secretário-Geral, António Costa, e considerou a forma de governar localmente desta equipa como “modelo” e “motivo de orgulho” para os socialistas.

A lista à Câmara Municipal é encabeçada por Vítor Guerreiro e inclui ainda Marlene Guerreiro, Acácio Martins, David Gonçalves e Maria Eugénia Narra. Ulisses Brito é o cabeça-de-lista à Assembleia Municipal, enquanto João Rosa é o primeiro candidato da lista à única freguesia do concelho.

Vitor Guerreiro fez questão de salientar que São Brás de Alportel é “hoje um modelo para a região e para o país, como um dos poucos Municípios com uma saúde financeira invejável, sem dívidas a fornecedores” e aproveitou para passar em revista as realizações do executivo durante estes quatro anos de mandato.

Relativamente ao futuro, o candidato considera que o programa de ação para os próximos quatro anos vai fazer de São Brás de Alportel “um concelho de excelência nas diversas áreas, consolidando a economia local e a atratividade do território, com projetos inovadores, políticas de desenvolvimento sustentável e um investimento ainda maior no bem-estar da população”.

Neste sentido, o candidato destacou o novo terminal rodoviário e um espaço multiusos, projetos que “vão impulsionar o desenvolvimento da zona norte da vila”. A criação de pontos de abastecimento elétrico para veículos, a ampliação da frota de energias renováveis e a ampliação da Rede de Passeios Acessíveis são algumas das apostas na área da mobilidade.

Vítor Guerreiro prometeu ainda a requalificação da Av. da Liberdade e do Quarteirão 4 Olhos, com a criação de uma nova área de comércio e serviços, para o centro da vila, e um centro de incubação de empresas e empreendedorismo, bem como a implementação do Parque Empresarial de São Brás de Alportel.

A nível turístico, indicou a intervenção no Parque da Fonte Férrea, com água todo o ano, a criação de uma praia fluvial, de um Centro Interpretativo da Serra do Caldeirão, de um miradouro panorâmico no antigo depósito de água, bem como a adaptação da oficina de mecânica a centro artístico.

Garantiu ainda a criação de um núcleo interpretativo da EN2; um novo espaço etnográfico; e a adaptação do antigo Lagar de Azeite a Oficina de Artes, numa aposta nas indústrias criativas e no emprego jovem.

Ao nível social, a aposta passará pelo reforço respostas sociais, adaptando-as às necessidades concretas de quem mais precisa, com uma Oficina Social e um Armazém Social para ampliar o bom trabalho da Loja Social; e com novos projetos de intervenção junto das famílias;

Na Educação o investimento incidirá sobre projetos de modernização das escolas e na Juventude, o novo Espaço Jovem encetará uma nova etapa de apoio aos Jovens.