Autárquicas: PSD/Algarve acusa Governo de interferir “abusivamente” nas eleições

A estrutura regional do PSD avançou com uma queixa junto da Comissão Nacional de Eleições (CNE) na qual acusa o Governo socialista de estar a interferir “abusivamente” nas eleições autárquicas, devido à presença de ministros e secretários de Estado em iniciativas “de carácter exclusivamente político e eleitoral”.

A gota que terá feito transbordar o copo, e uma das últimas situações apontadas pelo PSD, foi a participação do ministro das Finanças, Mário Centeno, na apresentação dos candidatos do PS em Alcoutim e cuja presença foi anunciada nessa condição.

“Uma ação que uma vez confirmada traduz aquilo que o PSD/Algarve tem vindo sucessivamente a denunciar relativamente ao PS, ou seja, a apropriação por parte dos socialistas da ‘máquina’ do Estado”, consideram os sociais democratas.

O PSD/Algarve diz que repudia, assim, o facto dos membros do Governo continuarem a marcar presença em ações de apresentação de candidatos, e outras iniciativas organizadas por candidaturas socialistas às autárquicas, em período de pré-campanha eleitoral.

Ainda no final da última semana esteve em São Brás de Alportel o ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, na apresentação dos candidatos do PS, depois de ter estado na apresentação dos candidatos socialistas em Tavira e em Vila Real de Santo António, esta última no mesmo dia em que Mário Centeno estava numa ação idêntica em Alcoutim.

Para o PSD, trata-se de “uma atitude claramente consciente”, com a qual os socialistas “procuram criar nos cidadãos a ideia de que os seus problemas só podem ser resolvidos se todas as estruturas político-administrativas nacionais e locais, nomeadamente o Governo, as câmaras municipais e as juntas de freguesia, forem todas da mesma ‘cor’ político-partidária”, consideram os sociais democratas algarvios.

Domingos Viegas