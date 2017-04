Autárquicas: PS anuncia todos os candidatos para Loulé

Connect on Linked in

A comissão política do PS de Loulé aprovou, por unanimidade, o nome de Adriano Pimpão como cabeça de lista à Assembleia Municipal nas próximas eleições autárquicas.

Nesta reunião, realizada na passada sexta-feira, foram também aprovados os nomes dos nove candidatos às assembleias de freguesia do concelho: Joaquim Pinto (Almancil), António Martins (Alte), José Fernando Carrusca (Ameixial), Nélson Brazão (Boliqueime), Telmo Pinto (Quarteira), Manuel Guerreiro (São Sebastião), Carlos Filipe (São Clemente), Rute Leal (Salir) e Carlos Faísca (União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim).

O PS Loulé já tinha anunciado, há várias semanas, a recandidatura de Vítor Aleixo à presidência da Câmara.

O líder da concelhia socialista louletana, Carlos Costa, salientou que os candidatos anunciados “são a garantia de se continuar a desenvolver uma cultura de competência, de rigor e de abertura aos outros, tendo sempre as pessoas como principal prioridade, na senda daquela que foi uma das principais marcas da gestão socialista no concelho nos últimos quatro anos”.

O candidato à Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo referiu “o enorme prazer e satisfação com a aprovação dos nomes agora definidos que irão liderar as várias listas do Partido Socialista aos vários órgãos autárquicos”, sublinhando que “com estes rostos, o Partido Socialista tem excelentes candidatos com vista a alcançar-se uma grande vitória nas próximas eleições autárquicas em outubro”.

De salientar ainda, que o tradicional almoço da Comissão Política Concelhia do PS/Loulé comemorativo do 25 de abril, serviu também este ano para juntar e dar a conhecer, junto dos vários militantes e simpatizantes, todos os candidatos cabeças-de-lista aos vários órgãos autárquicos, num ambiente de confraternização e camaradagem, onde a celebração do “espírito de Abril” voltou a ser o principal destaque.