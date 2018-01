Autarquia de Vila do Bispo patrocina Joana Schenker pelo oitavo ano

Connect on Linked in

Pelo oitavo ano consecutivo, a atleta de bodyboard Joana Schenker vai receber um apoio financeiro da Câmara Municipal de Vila do Bispo para a ajudar nas despesas com as provas desportivas em que irá participar no decorrer do ano 2018. Este ano o montante a atribuir é de 15 mil euros.

A atleta, que compete pela Associação de Bodyboard de Sagres, foi campeã mundial no ano de 2017 e, pelo quarto ano consecutivo, campeã europeia e nacional. A desportista conta também no seu palmarés com um quarto lugar no campeonato do mundo, com um título de campeã europeia júnior, três títulos de campeã nacional de esperanças, dois títulos de vice-campeã europeia e quatro títulos de vice-campeã nacional open.

Durante o ano 2018, a campeã do mundo de bodyboard pretende revalidar os títulos conquistados nos circuitos mundial, europeu e nacional.

JA