Atletismo: Corrida da Baía de Monte Gordo regressa este domingo

A 28.ª edição Corrida da Baía de Monte Gordo realiza-se este domingo num percurso que, como é habitual, começará na Manta Rota e terminará em Monte Gordo. Os altetas terão que percorrer 8 quilómetros junto à linha de mar.

Trata-se de uma das corridas mais antigas do Algarve e a partida está marcada para as 9h30, no areal da Manta Rota. A meta localiza-se na denominada zona do Coelho (no extremo nascente da praia de Monte Gordo, onde também será feita a entrega das medalhas e prémios.

O percurso atravessa ainda a Praia da Lota, bem como Altura e Praia Verde e Retur (estas três no concelho de Castro Marim), facto que contribui para que a corrida conte anualmente com uma assistência de vários milhares de pessoas.

Nesta corrida podem participar atletas nascidos em 1999 ou anteriores, inscritos individual ou coletivamente, quer sejam federados ou não, de acordo com os escalões juniores, seniores e veteranos, masculinos e femininos.

Os primeiros três classificados da geral masculina e feminina ganharão, além do prémio, uma estadia numa unidade hoteleira. Os melhores classificados das restantes categorias obterão um diploma.

As inscrições estão abertas até à 19h00 desta sexta-feira e podem ser efetuadas no sítio da Associação de Atletismo do Algarve (www.aaalgarve.org) ou na secretaria do Complexo Desportivo de VRSA. A participação tem o valor de 10 euros (no dia da prova as inscrições podem ser feitas no secretariado, entre as 8h00 e as 9h00, e têm o custo de 15 euros) e contempla a oferta de uma t-shirt, água e seguro temporário de acidentes pessoais.

A Corrida da Baía de Monte Gordo está classificada como prova de atletismo de praia e é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, da empresa municipal VRSA-SGU e da Associação de Atletismo do Algarve.