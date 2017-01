Atletismo: Ana Cabecinha e Jorge Varela são campeões regionais de estrada

Print This Post

Jorge Varela, do CD Areias de São João, e Ana Cabecinha, do Oriental de Pechão, bem como os respetivos clubes, sagraram-se campeões regionais de estrada, em atletismo, nas categorias de masculinos e femininos, durante a prova que integrou o Grande Prémio dos Reis, disputada no sábado em Faro.

As provas principais da edição deste ano (47.ª) do Grande Prémio dos Reis foram ganhas por Bruno Paixão, do Beja Atlético Clube, em masculinos, e pela finlandesa Camilla Richardsson, em femininos.

A corrida, de importância histórica no atletismo regional e uma das mais antigas que se realizam no país, contou com mais de 800 atletas inscritos em diversos escalões, registando-se também a presença de atletas de Espanha, Estónia, Finlândia e Roménia.

Associada a este evento, e com o apoio da FAGAR, realizou-se a 2.ª edição da Grande Corrida da Água, uma competição de cariz popular que contou com cerca de 400 inscrições e teve como vencedores Nuno Rocha, em masculinos, e Ana Luísa Grade, em femininos.