Atletas de Lagoa brilham no Mundial de Capoeira no Brasil

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Dois atletas da Associação de Capoeiragem Malta do Sul, em Lagoa, consagraram-se campeões no Mundial de Capoeira Muzenza, que se disputou de 24 a 26 de agosto, em Fortaleza, no Brasil.

Filipe Alexandre (Galho) alcançou o primeiro lugar na categoria de graduados, enquanto Ricardo Castro ficou em segundo lugar na categoria de monitores, no 9º Campeonato Mundial Muzenza.

“Mais uma vez, o concelho de Lagoa está de parabéns com a subida ao pódio deste dois atletas e ainda pelos mesmos terem sido convocados para a bateria oficial do evento, entre cerca de mais de 500 atletas”, destaca Nuno Guerreiro, presidente da Associação de Capoeiragem Malta do Sul.

O responsável explica que “fazer parte de uma bateria oficial de um evento de capoeira é um privilégio e uma honra que muitos poucos atletas conseguem”. “É necessário saber tocar bem todos os instrumentos nos vários ritmos, assim como cantar as músicas de capoeira para os vários estilos de jogo. Filipe Alexandre e Ricardo Castro estão de facto de parabéns, Lagoa está de parabéns”, acentua Nuno Guerreiro.

JA