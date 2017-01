Atleta de VRSA conquista duas medalhas no campeonato nacional de pista coberta

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

O atleta vilarealense Daniel Chagas fez este fim de semana a sua estreia oficial com a camisola do Sporting Clube de Portugal, no campeonato nacional de juniores em pista coberta, que se disputou em Braga, tendo conquistado duas medalhas.

Daniel Chagas conquistou no sábado o terceiro lugar na prova de 400 metros e, no dia seguinte, participou no triunfo na estafeta masculina 4×400 metros (a equipa composta por Daniel Chagas, Tiago Horta, António Moura e Sandy Martins fez 3:24.02 minutos).

Com estas medalhas, o atleta algarvio ajudou o Sporting a ser vice-campeão nacional de pista coberta.

Além disso, com estas duas medalhas, a juntar às 16 conquistadas anteriormente pelo GDpic-nic, de Vila Real de Santo António, Daniel Chagas passa a contar com 18 medalhas conquistadas em campeonatos nacionais em quatro anos e meio.

NC|JA