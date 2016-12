Associações regionais de atletismo e natação têm novos presidentes

Print This Post

Jorge Candeias Santos e Alexandre Escudier Agostinho são os novos presidentes da Associação de Atletismo do Algarve e da Associação de Natação do Algarve, respetivamente, ao vencerem os atos eleitorais que decorreram no passado fim de semana.

O fundador e antigo presidente do Olímpico Clube de Lagos, bem como atleta internacional por Portugal, Jorge Candeias Santos, foi eleito com 71% dos votos, num ato onde foram registados 12% de abstenções. A sua lista, com o slogan “Uma Associação Para Todos”, obteve 36 votos, contra 15 da lista encabeçada por Paulo Castro, que já tinha desempenhado aquele cargo. Candeias Santos substitui Artur Lara Ramos.

“Estamos muito contentes pela vitória e pela confiança em nós depositada pelos clubes algarvios. Vamos trabalhar todos os dias com a ambição e o compromisso de aumentar o número e o nível de praticantes de atletismo na região, que tem condições para continuar a formar atletas e juízes de grande nível”, afirma o novo presidente da Associação de Atletismo do Algarve.

Com mais de quatro décadas de ligação ao atletismo, Jorge Candeias Santos fundou o Olímpico Clube de Lagos em 1997, do qual foi presidente, treinador e atleta até 2016. Na Direção da AAA terá como vice presidentes Francisco Chumbinho e Isabel Moreira.

Adelino Canário vai ser o presidente da Assembleia Geral, órgão que terá como “vice” Fernando Barão. O Conselho Fiscal será presidido por Tiago Francisco, que terá Humberto Sequeira como vice-presidente. Para a presidência do Conselho Jurisdicional foi eleito Ricardo Marreiros e a vice-presid~encia será ocupada por Fiona Gonçalves. Leandro Fonseca vai presidir o Conselho de Arbitragem e terá como vice-presidente Andreia Martins.

Da alta competição para a presidência

A Associação de Natação do Algarve (Analgarve) também tem novo presidente. Trata-se do antigo nadador Alexandre Escudier Agostinho, que desempenhará o cargo até 2020.

Nesta eleição votaram 17 delegados, de um universo de 24 representativo dos clubes, associações de natação e demais representantes. A lista A foi eleita com 17 votos, representando uma votação de 71%.

“Com esta eleição, pretendemos ajudar a desenvolver e massificar a prática da natação no Algarve, contribuindo para que esta atinja o seu máximo potencial, aplicando para isso todo o conhecimento, experiência e dedicação à modalidade de toda a equipa que se candidatou”, garantiu Alexandre Agostinho.

O novo presidente da Associação de Natação do Algarve abandonou a alta competição este ano, mas deixou um palmarés invejável onde se destacam os títulos de campeão nacional dos 50 e 100 metros livres, bem como os recordes nacional nas mesmas provas (ainda mantém esses recordes). Participou em diversos campeonatos nacionais e do mundo em representação da Seleção Nacional.

Alexandre Agostinho será acompanhado na Direção pelos vice-presidentes Carla Mendes, João Luís Bárbara, Luís Tiago Silva e Ana Isabel Ferreira. A Assembleia Geral será presidida por Carlos Alberto Gomes, que terá como “vice” Paula Alexandra Pinto. Rui Vedor será o presidente do Conselho Fiscal, enquanto o Conselho de Disciplina terá como presidente Ana Paula Bergano. Para a presidência do Conselho de Justiça foi eleito André Venda e no Conselho de Arbitragem a presidência será ocupada por Ana Paula Jesus.

(Notícia publicada na edição impressa do Jornal do Algarve de 22/12/2016)