Associação Oncológica do Algarve promove jantar para angariar fundos

A cantina do Campus de Gambelas, da Universidade do Algarve, recebe no último sábado do mês de novembro, dia 25, às 19h30, o “jantar convívio” da Associação Oncológica do Algarve (AOA).

O evento destina-se à confraternização e angariação de fundos para os projetos da AOA, em benefício do doente oncológico. Fazem parte deste movimento de apoio o município de Faro, a junta de freguesia do Montenegro, artistas da região e professores e alunos do agrupamento vertical de Almancil, como tem acontecido em anos anteriores.

Por 15 euros, os participantes terão direito a uma refeição especial, muita animação e a certeza de contribuírem em prol de uma boa causa.

Para além da cedência de espaço, os serviços de apoio social responsabilizam-se pela confeção da refeição sob a orientação da chefe de cozinha Maria de Lurdes.

Os bilhetes já estão disponíveis na sede da AOA em Faro.

JA