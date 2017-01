Associação Oncológica do Algarve assinala Dia Contra Cancro em Faro

Connect on Linked in

A Associação Oncológica do Algarve (AOA) vai assinalar o Dia Mundial de Luta Contra o Cancro através da organização do evento “Move-te pela Vida”, a decorrer no dia 5 de fevereiro, em Faro.

A iniciativa irá integrar duas provas: um passeio guiado de BTT, de 35 quilómetros, com partida às 9h00; e uma marcha/corrida de oito quilómetros, com partida às 10h00, ambas com início no Jardim da Alameda em Faro.

Além de alertar para a prevenção do cancro e para a prática de um estilo de vida saudável, este evento tem ainda o objetivo de angariar fundos para a obra diária da AOA: a luta contra o cancro e apoio ao doente oncológico e seus familiares.

JA