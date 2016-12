Associação Naval do Guadiana reúne 140 pessoas em convívio de Natal

Connect on Linked in

A Associação Naval do Guadiana, de Vila Real de Santo António, reuniu cerca de 140 pessoas, entre colaboradores, membros dos órgãos sociais, desportistas e encarregados de educação, num jantar convívio e de confraternização de Natal.

Os mais pequenos, velejadores e canoístas, aproveitaram para trocar entre si as habituais prendas natalícias e os 45 colaboradores do clube puderam conviver descontraidamente com as restantes componentes da entidade.

O convívio foi animado no final com uma exibição de acordeão. No início da festa foi feita a habitual distribuição de cabazes de Natal a todos os colaboradores.

No capítulo desportivo, também no mesmo fim de semana, a ANG fez a apresentação da nova equipa de pesca desportiva de mar para a próxima época, retomando assim a prática desportiva da modalidade tanto na vertente competitiva como de escola.

No dia 12, em Portimão, a ANG tinha-se destacado em mais uma jornada do Campeonato do Algarve de Vela: os três primeiros lugares da classificação em Optimist Infantil e o primeiro feminino, O primeiro e quarto lugares em Laser 4.7 e o primeiro feminino na mesma classe.

No sábado 17, na Mexilhoeira da Carregação, a ANG obteve um terceiro lugar feminino em veteranos A, na modalidade de canoagem.

“Num ano de grandes dificuldades, a ANG consegue mais uma vez uma época desportiva cheia de êxitos e é com grande satisfação que tem vindo a verificar a grande adesão ao clube, o constante aumento de associados e a procura por novas práticas e modalidades desportivas”, explicou a direção.

Os responsáveis destacam ainda “a grande convergência de pontos de vistas existentes com os pais dos velejadores e a sua adesão ao grande projeto náutico que a ANG representa, na nossa cidade, mas também no âmbito regional e nacional. É pois com grande esperança no futuro que verificamos um grande incremento na atividade de escolas”.