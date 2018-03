Associação marca manifestação junto ao Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

Connect on Linked in

A associação Movimento Determinante está a organizar uma manifestação, para as 11h00 do próximo dia 13 de abril, em defesa da qualidade do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, localizado em São Brás de Alportel.

Aquela associação explica que quer manter a direção clínica do centro, “cuja experiência de fisiatria e reabilitação é excelente”, as equipas técnicas e os recursos materiais necessários ao seu bom funcionamento, bem como assegurar as ajudas técnicas e “o respeito pelas pessoas que lá trabalham e pelos seus utentes”.

O Movimento Determinante é uma associação que reúne cidadãos com deficiência, seus cuidadores e amigos.