Associação lnter-Vivos vai ter parque desportivo com apoio do Município

A Associação de Jovens do Nordeste Algarvio – lnter-Vivos, com sede em Martim Longo, vai avançar com a criação de um parque desportivo que será implementado no espaço exterior da sede da associação. A obra contará com apoio financeiro do Município de Alcoutim.

De acordo com a autarquia alcouteneja, a obra visa melhorar e embelezar o espaço físico existente, mas, principalmente, criar mais e melhores condições para a prática desportiva. O parque desportivo será constituído por equipamentos para iniciação ao desporto de manutenção.

“Por si só a associação, que tem vindo a desenvolver um trabalho meritório na área da promoção desportiva, não tem meios financeiros para custear a nova infraestrutura”, salienta o presidente da autarquia, Osvaldo Gonçalves, acrescentando que a criação deste parque desportivo “é uma mais valia para a população residente no concelho de Alcoutim, já que promove hábitos de vida saudáveis”.