Associação de natação quer pôr o “Algarve a nadar”

A Associação de Natação do Algarve (ANALGARVE) quer multiplicar os eventos de natação na região, para “aumentar de forma significativa o número de praticantes, numa região que dispõe de infraestruturas, na sua maioria, bastante recentes e de boa qualidade”.

O vice-presidente da associação, Luís Cabral e Silva, adianta que o programa “Portugal a Nadar”, desenvolvido pela Federação Portuguesa de Natação – que visa a obtenção da excelência nas escolas de natação de todo o país e que abarca várias áreas do ensino da natação – será o elo de ligação deste propósito, através de várias parcerias estabelecidas entre a ANALGARVE e os municípios.

“São conhecidos os benefícios da prática da natação no bem estar do ser humano praticamente desde o momento em que nasce. Entre as principais vantagens, podem enumerar-se o aumento da capacidade cardo-respiratória, da tonificação muscular e da autoestima”, realça o vice-presidente da associação.

Na região algarvia, já existem várias piscinas municipais que são partilhadas por jovens nadadores das escolas municipais e dos clubes. Foi o que aconteceu no passado dia 7 de janeiro, nas piscinas municipais de Albufeira, com o Festival de Reis, onde os jovens das escolas de natação da Câmara de Albufeira puderam experimentar um momento de competição, coordenados pelos técnicos do clube FC Ferreiras.

“A Associação de Natação do Algarve (ANALGARVE) entende que este tipo de iniciativas são de louvar, pois são uma forma muito interessante de promover a natação e todos os seus benefícios”, sublinha Luís Cabral e Silva, acentuando que o objetivo da associação é promover mais eventos deste tipo, em todos os municípios da região, no sentido de “criar as pontes necessárias para que o Algarve desenvolva a prática da natação em todas as suas vertentes e tire partido de um conjunto de infraestruturas de ótima qualidade que a região possui”.

NC|JA