ASMAL promove jantar solidário em Alcantarilha

A Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL) vai promover um jantar de solidariedade, no próximo sábado, 4 de novembro, às 19h00, no Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha, concelho de Silves.

O evento visa angariar fundos para a aquisição de uma viatura de nove lugares.

O programa da iniciativa inclui um cocktail de boas vindas com o músico Fernando Leal, danças orientais com Telma Silva, danças afro-latinas com Cláudia & Joel e um espetáculo de magia com Ângelo DeVal.

A ASMAL é uma instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos, de utilidade pública, fundada em 1991, e que tem como objetivo prioritário promover o apoio e a integração social da pessoa com problemas de saúde mental.

Presentemente, a associação tem em funcionamento no seu Centro de Reabilitação Profissional um amplo programa de reabilitação e integração profissional para pessoas com problemas de saúde mental com saídas profissionais qualificadas em várias áreas, visando a aquisição de emprego e plena integração na sociedade.

Por outro lado, o Centro Qualifica (inclusivo) promove o aumento das qualificações de adultos. Para além disso, a associação dispõe ainda de dois Fóruns Socio-ocupacionais (Faro e Almancil) que visam a valorização pessoal e a integração social do seu público-alvo.

A entidade tem ainda uma Unidade de Vida Apoiada (lar residencial) destinada a pessoas com doença mental sem suporte familiar. A ASMAL dispõe ainda de uma estrutura pioneira no país: uma Unidade Sócio-ocupacional para jovens (13–17 anos) com problemas de saúde mental, que pretende abrir, logo que haja dotação financeira para tal.

“A ação que a ASMAL tem vindo a desenvolver nestes últimos 26 anos, no Algarve e a nível nacional, revela-se extremamente necessária na medida em que as estruturas de apoio à população com problemas de saúde mental, no nosso país, são ainda largamente insuficientes para atender a todos/as”, salienta a ASMAL.

JA