As terras com os nomes mais estranhos do Algarve (C/FOTOS)

Velhas, Solteiras, Endiabrada, Malvada, Gagos, Deserto, Purgatório, Tesouro, Cama da Vaca ou Mulher Morta. São terras algarvias com nomes invulgares, engraçados e quase surreais. Esta semana, o JA faz uma pequena viagem pela região para dar a conhecer estes e outros exemplos de fazer rir e chorar por mais…!

O Algarve é uma região com muita história e muitos locais dignos de se visitar, quer seja pelos monumentos, quer seja pela gastronomia ou até mesmo pelos nomes invulgares e engraçados que algumas terras têm. Provavelmente, os nossos leitores já se devem ter cruzado com algumas destas localidades, mas já imaginou quantos nomes engraçados de terras algarvias existem? Pois bem, o JA identificou quase 200 nomes de localidades, aldeias ou locais com nomes invulgares na região, muitos deles de rir e chorar por mais (ver caixa no jornal).

A nossa viagem começa no concelho de Alcoutim, onde bastou uma deslocação de carro até à freguesia de Martim Longo, na estrada nacional 124, para dar de caras com Velhas, Gagos, Penteadeiros, Lutão, Tacões e Tesouro. Todas estas povoações estão devidamente assinaladas com placas de sinalização à beira da estrada e até o Google Maps parece conhecer a maioria destes lugares.

É o caso de Velhas, uma pequena povoação da freguesia de Giões onde imperam as habitações de pedra e barro, e onde ainda se podem ver velhos fornos de cozer pão, que entretanto foram desativados. Nos censos de 1991, são-lhe atribuídos 25 habitantes e 22 fogos, mas no dia em que o JA passou por lá o local parecia quase abandonado. Por isso, hoje em dia, já ninguém sabe explicar a denominação da terra.

Viver a velhice ao lado de Velhas

Um pouco mais à frente encontrámos o Lutão, outra pequena localidade do concelho de Alcoutim, com cerca de 25 habitantes. Mas o JA só encontrou uma moradora, Otília Palma, de 76 anos, que estava sentada descontraidamente à porta da sua vivenda. Mal o carro parou, a dois passos dela, a septuagenária perguntou logo se estávamos perdidos. “Não, andamos só à procura de nomes de terras esquisitos”, respondemos…

Nuno Couto | Jornal do Algarve