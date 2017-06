As praias mais caras do mundo… e cinco são algarvias

Connect on Linked in

Cinco no Algarve e uma na Madeira. São seis as praias portuguesas que fazem parte da lista das mais caras do mundo.

De acordo com o Beach Price Index, divulgado esta quarta-feira, pela TravelBird, agência de viagens online, na praia da Grande Lagoa (Algarve), um protetor solar custa em média 9 euros, uma água cerca de 1, uma cerveja 2,15, um gelado 1,60 e um almoço, por pessoa, 19. No total, mais de 32 euros de gastos diários colocam esta praia na posição 169 do ranking, a primeira portuguesa a aparecer na lista.

Seguem-se as praias da Manta Rota (Algarve), da Rocha (Algarve), da Marinha (Algarve), de Machico (Madeira) e do Carvalho (Algarve). Os seus custos totais variam entre os 29,36 euros (Manta Rota) e os 23,93 euros (Carvalho).

O estudo da TravelTrip analisa uma shortlist de 300 localizações, listadas de acordo com os custos de um dia na praia.

No topo do ranking aparece a mais cara do mundo. Fica na Noruega, chama-se Kristiansand Beach e apresenta um custo total de 60,95 euros por dia. A segunda e a terceira posições também são ocupadas por praias norueguesas, seguindo-se a Polinésia Francesa (Mareto Plage Publique e La Plage de Maui), onde os gastos diários rondam os 55 euros.

No sentido oposto, as praias onde o dia pode ficar mais “em conta”, situam-se no Vietname, com custos totais que oscilam entre 12 e 13 euros. No Egito e na Índia, as despesas diárias podem variar entre os 15 e 17 euros.

O Beach Price Index destaca o preço do protetor solar na Seychelles, que custa em média 25 euros, o que compara com 1,84 no Vietname. Por uma cerveja na Huk Beach (Noruega) paga-se mais de 8 euros, quando na Soma Bay (Egito) não custa mais do que cerca de 60 cêntimos.

A West Palm Beach, na Florida, tem o almoço mais caro (27 euros por pessoa), ao passo que a El Gouna (Egito) tem o mais barato: 5,31 euros.

(Rede Expresso)