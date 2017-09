Árvores com “alto risco” de perigosidade cortadas em Silves

Connect on Linked in

A Câmara de Silves procedeu, na semana passada, ao corte de várias árvores no âmbito do projeto de requalificação do jardim do Largo da República, em Silves.

A autarquia explica que esta decisão teve por base as conclusões de um relatório do Instituto Superior de Agronomia (ISA) – Laboratório de Patologia Vegetal “Veríssimo Almeida”, solicitado pela Câmara de Silves.

Após a realização de “trabalhos de campo e laboratório”, destinados à “avaliação do estado sanitário e risco de rutura das espécies arbóreas” existentes no local, “foram identificados exemplares que apresentam defeitos estruturais e sanitários que podem levar à rutura de parte ou de toda a árvore”, classificados com “elevado nível de perigosidade”, adianta a autarquia silvense, frisando que os trabalhos tiveram como objetivo “a salvaguarda da integridade física e da própria vida humana dos utilizadores deste espaço, cujo número subirá consideravelmente com a abertura do próximo ano letivo, no início de setembro”.

JA