Artistas divulgam o seu trabalho em Albufeira

Todos os meses, Albufeira é palco das mais variadas exposições artísticas. Em março, são várias as propostas, a começar pela mostra de pintura “O Despertar”, de Elsa Revez, que está patente na galeria de arte Pintor Samora Barros até 24 de março. Nesta exposição, a artista algarvia remete para o seu ambiente familiar, os valores e a simplicidade que definem a sua forma de sentir a arte. Para ver de segunda a sábado, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.

Já na galeria municipal João Bailote está patente, até 29 de março, a exposição itinerante alusiva à vida e obra de Mário Viegas, ator e recitador. A mostra, da responsabilidade da associação LPV, nasceu no âmbito das comemorações dos 40 anos da Revolução de Abril de 1974 e do aniversário da morte do ator (1 de abril de 1996). A exposição mostra fotos do espólio pessoal do ator e outras fornecidas pelo Museu Nacional do Teatro, e frases de e sobre Mário Viegas. A galeria está aberta ao público de terça a sábado, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. Encerra domingo, segunda-feira e feriados.

Desde a passada quinta-feira, dia 8 de março, que também é possível contemplar as telas de Maria Manuela dos Santos na exposição “Olhar a Individualidade”, onde a artista dá relevo ao feminino num tributo à mulher. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta, entre as 9h00 e as 17h00, no primeiro andar do edifício dos paços do concelho.

Alunos das escolas algarvias mostram talento para as artes

Entretanto, vai estar patente ao público, de 12 a 29 de março, na biblioteca municipal Lídia Jorge, a exposição “Arte Algarve 2018 – 2º Concurso de Arte para Escolas Secundárias do Algarve”, que apresenta ao público as obras dos 20 finalistas do segundo concurso de arte para escolas secundárias do Algarve.

O Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira continua a exibir a exposição “Urban Sketchers Paderne”, que estará patente até 31 de março. A mostra revela os desenhos realizados no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios de 18 de abril de 2016, que resultou de um passeio pelo património e natureza da freguesia de Paderne, vila e castelo. O museu está aberto das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30 às terças, sábados e domingos e das 9h30 às 17h30 às quartas, quintas e sextas, encerrando à segunda-feira.

