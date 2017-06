Arraial de verão anima mercado em Albufeira

Connect on Linked in

As festas dos santos populares estão a chegar e Albufeira prepara-se para celebrar o Santo António com um arraial no mercado municipal dos Caliços. A iniciativa está marcada para o próximo dia 9 de junho, a partir das 19h00, com muita música, sardinhada e bailarico pela noite dentro.

A festa tem início com uma sardinhada e continuará com um animado baile ao som da música de Emanuel Martins. E claro, não faltarão os manjericos acompanhados das tradicionais quadras.

Na freguesia de Ferreiras também se festejam os santos populares com um arraial na EB2,3 de Ferreiras, a 16 de junho, pelas 20h00. E nos dias 17 e 24 de junho, e 1 de julho, os Bombeiros Voluntários de Albufeira comemoram os três santos populares, respetivamente, no parque de estacionamento do quartel, com o início marcado para as 18h00.

O programa de animação da época balnear também celebra os santos com as marchas populares de Paderne, no dia 21 de junho, às 21h30, no Largo Engenheiro Duarte Pacheco.

