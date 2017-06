Areia devolvida às praias de Armação de Pêra e Pêra

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A praia de Armação de Pêra e a Praia Grande (Pêra), no concelho de Silves, reconquistaram o areal perdido nos últimos anos com as intempéries.

Durante cerca de duas semanas, os serviços camarários desenvolveram operações diárias de regularização do areal nestas duas praias, com recurso a duas máquinas pesadas de rastos e uma pá carregadora. A reposição do areal foi feita, sobretudo, junto das áreas concessionadas.

O município procedeu ainda ao melhoramento do acesso à praia, na zona da Ribeira do Vale do Olival, que incluiu a colocação de manilhas para a drenagem das águas pluviais, assim como a reposição de areal.

Durante o período da época balnear, a autarquia garante que serão assegurados “trabalhos diários de limpeza manual e mecânica do areal da praia de Armação de Pêra e Praia Grande (Pêra)”, através de empresas privadas contratadas para o efeito. A limpeza diária estende-se ao areal, às falésias, zona dunar, parques de estacionamento, acessos pedonais e recolha de resíduos.

A autarquia salienta que também cumpre integralmente com as suas obrigações no que diz respeito ao combate à proliferação de mosquitos, em sintonia com outras entidades regionais, por forma a que a época balnear se desenrole sem constrangimentos.

JA