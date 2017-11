AR propõe construção da ponte entre Alcoutim e Sanlúcar… mas PS absteve-se

Connect on Linked in

A Assembleia da República aprovou, na passada sexta-feira, a proposta do PCP para a construção da ponte de ligação entre as localidades de Alcoutim e Sanlúcar, nas duas margens do rio Guadiana.

A proposta – que foi aprovada com a abstenção do PS, PSD e CDS – recomenda ao Governo que retome o processo de construção da ponte entre Alcoutim e Sanlúcar, desenvolvendo as necessárias diligências – incluindo contactos com as autoridades espanholas e andaluzas – com vista à rápida concretização desta infraestrutura.

“Este é o primeiro passo para a concretização de uma reivindicação antiga das populações de ambas as margens do rio Guadiana. A construção desta infraestrutura terá um impacto importantíssimo na dinamização da economia local e na atração e fixação de novos habitantes, combatendo, dessa forma, um processo acelerado de despovoamento e envelhecimento demográfico que afeta o nordeste algarvio há algumas décadas”, realça o grupo parlamentar do PCP, que em julho de 2013 já tinha apresentado na Assembleia da República um projeto de resolução no mesmo sentido.

Na altura, essa iniciativa foi chumbada pela então maioria PSD/CDS, apesar dos votos favoráveis de PS, PCP, BE e PEV.

A diferença agora foi que os socialistas optaram pela abstenção, o que poderá dificultar a concretização do objetivo da construção da ponte Alcoutim-Sanlúcar.

