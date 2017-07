Apostador em Albufeira ganhou 1 milhão de euros no Euromilhões

Connect on Linked in

Um apostador da cidade de Albufeira ganhou na passada sexta-feira um milhão de euros no Euromilhões.

O prémio foi atribuído no concurso do jogo M1lhão, associado ao Euromilhões, na Tabacaria Fumos&Costumes – Menu Dourado em Albufeira, que fica no Pingo Doce junto à rotunda dos relógios. A combinação vencedora foi WBW 18818.

A informação chegou aos proprietários ontem à noite, que ficaram radiantes.

A empresa, com 26 funcionários, conta já no seu curriculum de prémios com o 3º e 4º prémios do Euromilhões, raspadinhas no valor de 10.000 e 30.000 euros e agora com o M1lhão.

O M1lhão é um jogo extra associado desde o ano passado ao Euromilhões. A aposta no M1lhão é exclusiva para Portugal e sai sempre às sextas-feiras. Ao contrário do Euromilhões, não há hipótese de haver jackpot no M1lhão, ou seja, o prémio sai sempre todas as sextas-feiras.

Segundo refere a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no prémio do M1lhão participam todos os códigos gerados pelas apostas registadas no Euromilhões em Portugal, entre sábado e a sexta-feira em que se realiza o sorteio.

Os códigos relativos ao M1lhão são sorteados de forma eletrónica e aleatória, de acordo com o respetivo plano de prémios.

JA