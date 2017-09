Connect on Linked in

A décima edição do Encontro Regional de Apicultura do Algarve vai realizar-se no auditório da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, no Patacão, em Faro, no próximo dia 07 de novembro, acaba de revelar a organização.

O encontro, onde serão debatidos temas e problemas relacionados com o setor das abelhas e do mel, é organizado pela Melgarbe – Associação de Apicultores do Sotavento Algarvio e terá a colaboração da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve.