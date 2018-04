APEXA ajuda a rir com Serafim, Guilherme Fonseca e Môce dum Cabréste

Connect on Linked in

A Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve (APEXA) vai organizar, no próximo dia 7 de abril, a partir das 21h00, no auditório municipal de Albufeira, uma “Noite Solidária de Stand-Up Comedy – Ajuda-me a Rir”.

A APEXA convida a “ajudar e rir ao mesmo tempo”, com os ajudantes de serviço: Jorge Serafim, Guilherme Fonseca, Guilherme Duarte (Por Falar Noutra Coisa), apresentados pelo Dário Guerreiro (Môce dum Cabréste).

Os bilhetes custam 10 euros e revertem para apoiar esta associação, cujo principal objetivo é contribuir para a inclusão das pessoas com necessidades especiais e/ou em desfavorecimento social, nas áreas da educação, formação, saúde, lazer, desporto, trabalho e inclusão social, promovendo assim o direito à igualdade de oportunidades.

A missão da APEXA passa por “desenvolver respostas adequadas à inclusão da pessoa com e sem deficiência nas áreas da saúde, reabilitação, lazer, desporto, formação e trabalho, promovendo o direito à igualdade de oportunidades e à melhoria da sua qualidade de vida”.

A APEXA foi fundada a 19 de março de 2003, numa altura em que não havia, no Algarve, capacidade de resposta a dar às pessoas com deficiência. Deparando-se com esta situação, um grupo de pais e amigos de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, e considerando esta uma realidade emergente, sentiram necessidade de criar uma estrutura de apoio a estas causas e às pessoas envolvidas nesta problemática.

