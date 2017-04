António Mendonça volta a ser o candidato da CDU em Faro

Connect on Linked in

A CDU, coligação que reúne PCP e Os Verdes, apresentou recentemente, no Clube Farense, todos os cabeças de lista aos diversos órgãos autárquicos do concelho de Faro, destacando-se António Mendonça que será, mais uma vez, o primeiro candidato à Câmara Municipal.

António Manuel Dias Mendonça, de 68 anos, é engenheiro electrotécnico, reside em Faro e foi consultor da PT Comunicações. É militante do PCP, membro da Comissão Concelhia de Faro do PCP da Direcção da Organização Regional do Algarve do PCP. Atualmente desempenha o cargo de vereador da Câmara Municipal de Faro. Já foi membro da Assembleia Municipal e vereador em S. Brás de Alportel. Preside a Mesa da Assembleia Geral da COOPPOFA e do FC São Luís e a direcção do sul do Clube Portugal Telecom.

Na sua primeira intervenção como candidato nas autárquicas deste ano, António Mendonça, garantiu que pretende reduzir o “exagerado número” de lugares de estacionamento pago em espaço público, bem como lutar pelo fim das uniões de freguesias para que sejam restauradas as freguesias da Sé, São Pedro, Conceição e Estoi.

António Mendonça prometeu ainda, entre outras garantias, apostar em políticas sociais, nomeadamente no âmbito da habitação, ordenar o trânsito, implementar um “urbanismo democrático”, dinamizar o Parque das Cidades e defender “os interesses do município e dos munícipes na empresa municipal FAGAR, sem nunca excluir a possibilidade do regresso aos serviços municipalizados”.