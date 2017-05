António Flamino é candidato da CDU à Câmara de Lagoa

Connect on Linked in

A CDU apresentou esta semana como primeiros candidatos aos órgãos do município de Lagoa, António Flamino à câmara municipal e Victor Carapinha à assembleia municipal de Lagoa.

António Flamino, tem 59 anos, é empresário e técnico de construção e reabilitação de edifícios. Reside na praia de Carvoeiro há cerca de 25 anos. É membro do PCP e fez parte da comissão concelhia de Sintra do PCP.

Com larga experiência autárquica, exerceu o cargo de tesoureiro na junta de freguesia de Almargem do Bispo, concelho de Sintra, em dois mandatos consecutivos, seguindo-se um terceiro mandato como presidente da assembleia de freguesia e, em novo mandato, como secretário do executivo. Foi cofundador e dirigente associativo em diversas coletividades de cultura, recreio e desporto. Participou na criação da Associação de Pais no Agrupamento de Escolas de Almargem do Bispo e foi seu presidente durante oito anos.

Já Victor Carapinha tem 64 anos, é técnico de eletricidade e manutenção industrial. É membro da comissão concelhia de Lagoa e da direção regional do Algarve do PCP. Foi eleito na assembleia municipal de Lagoa em vários mandatos desde 1997, incluindo no último mandato em regime de substituição. Foi o primeiro candidato da CDU à Câmara de Lagoa nas eleições em 2005 e 2009. Foi também candidato à presidência da junta de freguesia de Lagoa e Carvoeiro em 2013. É membro da assembleia da união de freguesias de Lagoa e Carvoeiro no mandato 2013/2017. É dirigente associativo.

