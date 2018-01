António Costa no Algarve para a primeira reunião do ano do Conselho Regional

Connect on Linked in

O primeiro-ministro António Costa está esta sexta-feira em Faro para participar na primeira reunião deste ano do Conselho Regional do Algarve e discutir a Estratégia Nacional do Portugal 2030.

A sessão do Conselho Regional do Algarve, órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, realiza-se no âmbito das audições e consultas públicas promovidas pelo Governo para debater aquela estratégia nacional.

Além de António Costa, também está presente o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques.

O Conselho Regional do Algarve é constituído pelos 16 presidentes de Câmara, pelos representantes dos diversos ministérios na região (direções regionais), bem como por representantes de organizações sociais, económicas, ambientais e científicas.