Antigo tribunal vai abrir ao público como centro de artes

O edifício do antigo tribunal de Albufeira, construído no final do século XIX e em funções até 1992 (ano da inauguração do Palácio da Justiça de Albufeira, ao lado da câmara municipal), vai sofrer obras de reabilitação de modo a que possa em breve abrir ao público como Centro de Artes e Ofícios.

Esta obra é uma das que consta do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Albufeira, município que ficou em primeiro lugar entre os 13 centros urbanos de primeiro nível ou classificados como cidades (Lagos, Portimão, Silves, Lagoa, Albufeira, Loulé, Quarteira, São Brás de Alportel, Faro, Tavira, Olhão, Vila Real de Santo António e Castro Marim) na candidatura aos Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU).

O investimento ascende a cerca de 600 mil euros, dos quais 65% são comparticipados pelo FEDER, ou seja, cerca de 386 mil euros.

“Trata-se de um espaço emblemático para todos nós, foi o tribunal de Albufeira ao longo de muitos anos e esta é uma forma de o voltar a abrir a todos, salientando a vertente da memória, dos ofícios e do lazer. Muito me apraz saber que em breve deixaremos de ter este edifício cuja degradação a todos entristecia”, refere o presidente da câmara municipal, Carlos Silva e Sousa.

Edifício desocupado há 25 anos

O edifício do antigo tribunal encontra-se desocupado desde há vários anos e com problemas de conservação. “O projeto para a nova utilidade deste espaço procura nas particularidades do edifício o ponto de partida para uma intervenção com uma abordagem contemporânea”, adianta a autarquia, frisando que naquele espaço nascerá “uma sala para exposições, outra para formação e uma loja, para além de um pátio de apoio às atividades”.

