Antigo moinho atrai “boas energias” a Albufeira

Depois de inaugurado no passado dia 20 de agosto, o Moinho do Cerro de Malpique – o antigo moinho da vila de Albufeira, que está situado num miradouro histórico – irá ombrear com outras atrações, nomeadamente com o “Centro Interpretativo de Boas Energias”. Este espaço tem como objetivo “permitir um melhor conhecimento das energias solar e a eólica”.

Este é um projeto que conta com a assinatura do arquiteto José Alberto Alegria, residente em Albufeira, num investimento que ascende aos 75 mil euros.

Refira-se que José Alberto Alegria tem desempenhado um papel de destaque no âmbito da arquitetura contemporânea, quer em Portugal, quer no estrangeiro, muito em especial em Marrocos, país do qual é cônsul. Com diversos trabalhos premiados, foi pioneiro em Portugal na renovação da geo-arquitetura e das modernas arquiteturas em terra e tem tido um percurso de continuidade, entre a arquitetura tradicional do Mediterrâneo e a arquitetura contemporânea.

Em 1998/1999, realizou o “Estudo, Análise e Propostas de Consolidação das Muralhas de Taipa do Castelo de Paderne”, em Albufeira.

Segundo Alegria, este seu novo trabalho respeita as características geológicas do local, as tipologias estruturais existentes e as exigências técnicas do programa pretendido, o qual prevê que aquele espaço à entrada da cidade seja um parque de divulgação das energias renováveis.

Para esse centro, Alegria utiliza a edificação já existente, pelo que considera as antigas e eficientes práticas de ventilação e iluminação natural, mas que irá recorrer aos mais recentes equipamentos de produção de energia renovável, com balanço energético próximo do zero.

Este novo trabalho de José Alberto Alegria compreende também a criação de percursos pedonais de acesso e visita ao longo da escarpa do cerro, que permitirão a observação de espécies vegetais existentes. O edifício pretende ainda incluir um estabelecimento de bebidas, permitindo que os visitantes beneficiem da vista panorâmica do local.

JA