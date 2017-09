Antiga escola de Sagres vai ser sede de clube

Connect on Linked in

O antigo edifício da escola primária nº 1 de Sagres, no concelho de Vila do Bispo, vai ser a sede do Clube Recreativo Infante de Sagres (CRIS). No final da semana passada, o presidente da autarquia, Adelino Soares, assinou o contrato de empreitada de alteração e ampliação da futura sede do clube.

A obra terá um custo de cerca de 870 mil euros, sendo que, tendo em conta o valor da empreitada, “o procedimento será agora enviado para fiscalização prévia do Tribunal de Contas, prevendo-se o início da obra a curto prazo, cujo período de execução é de 365 dias”, adianta a autarquia de Vila do Bispo.

A nova sede do CRIS irá funcionar nas antigas instalações da escola primária de Sagres, cujo edifício será alvo de “reabilitação profunda”, sendo complementado com “um pavilhão multiusos a construir de raiz”.

No Bloco A (edifício reabilitado) irão funcionar as instalações da sede do CRIS e, no Bloco B (pavilhão multiusos construído de raiz), irá desenvolver-se todo o programa cultural e desportivo da localidade de Sagres.

