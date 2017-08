Anselmo Ralph e muita festa animam Aljezur

Connect on Linked in

No próximo dia 29 de agosto, o município de Aljezur comemora mais um feriado municipal. O grande destaque vai para a atuação do músico angolano Anselmo Ralph, às 22h00, no Espaço Multiusos de Aljezur.

Mas as festividades iniciam-se logo no dia 28, para mais uma edição da Noite A – noite multicultural com o dress code branco, em que mais uma vez a zona histórica de Aljezur será palco de diferentes espetáculos: fado, música clássica, cante alentejano, performances diversas, dança africana, rock, Dj set (com Isabel Figueira, Pedro Simões da RFM e Deeligth), tasquinhas, petiscos, artesanato, etc…

(Notícia completa na última edição do JA – nas bancas a partir de 24 de agosto)

NC|JA